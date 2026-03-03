Ieri sera, lunedì 2 marzo 2026, sono stati trasmessi diversi programmi TV tra cui

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 2 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire dietro a Scherzi a Parte con Max Giusti (Canale 5) ma comunque davanti a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Io sono vendetta (Italia 1), Pattini d’argento (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Enzo Tortora (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 2 marzo chi ha vinto tra Scherzi a Parte, Ulisse, Lo stato delle cose e Nicola Porro

