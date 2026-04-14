Artists for Plants | quando l’arte incontra la natura per un futuro sostenibile

Artists for Plants è un collettivo fondato nel 2019 che utilizza l’arte per promuovere la consapevolezza sull’importanza delle piante e del regno vegetale. L’obiettivo è raggiungere un pubblico ampio e coinvolgere le persone in tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Dal suo inizio, il gruppo ha organizzato diverse iniziative artistiche con questa finalità, cercando di evidenziare il ruolo centrale della natura nel mantenimento dell’equilibrio del pianeta.

Artists for Plants è un collettivo nato nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare attraverso l’arte un pubblico quanto più vasto possibile sul ruolo fondamentale delle piante e del mondo vegetale per la sopravvivenza stessa del pianeta. Il collettivo opera ispirandosi alle modalità delle piante, condividendo competenze e ispirazioni in modo cooperativo, non gerarchico, libero, gratuito e volontario. E punta sul binomio arte e scienza e sul coinvolgimento attivo degli artisti di tutto il mondo per far sì che l’emergenza che riguarda il lato verde della Terra diventi impegno e pratica quotidiana per il maggior numero di persone possibile....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Artists for Plants: quando l’arte incontra la natura per un futuro sostenibile Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arte“Come potevamo noi danzare” è un progetto che celebra il valore della pace attraverso il linguaggio universale della danza e dell’arte, realizzato da... Musica senza tempo con ‘Melodies’. Quando l’arte incontra la solidarietàNell’affascinante salone d’onore del Circolo Negozianti, nel Palazzo Roverella della nostra città, venerdì scorso alle 21 si è tenuto il meraviglioso... Si parla di: Blog | Artists for Plants: quando l'arte incontra la natura per un futuro sostenibile; Mostra internazionale - THE CREATIVITY OF PLANTS.