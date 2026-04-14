Artemis II e la storia dei cappellini personalizzati indossati dall' equipaggio

Da gqitalia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra, portando a termine la loro attività nello spazio. Durante la missione, i membri dell’equipaggio hanno indossato cappellini personalizzati, oggetti che sono stati condivisi e documentati sui social media e nelle comunicazioni ufficiali. Questi cappellini hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, diventando un simbolo di questa fase della missione.

Artemis II è tornata venerdì 10 aprile sulla Terra portando a termine la missione della NASA e ad aspettare ogni astronauta dell'equipaggio c'è un regalo: un cappellino da baseball blu con ricami personalizzati a punto catenella dorati che riportavano il loro nome, il nome della missione e quello della nave da trasporto della Marina Militare statunitense che li ha recuperati. In meno che non si dica, sui social media la gente si è chiesta da dove venissero i cappellini di Artemis II. «Sarei rimasto a galleggiare in quella capsula tra le onde per ore se questo avesse significato ricevere un cappellino così figo», ha scritto una persona su X....🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Artemis II e la storia dei cappellini personalizzati indossati dall'equipaggio

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