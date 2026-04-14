Venerdì 10 aprile, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra, portando a termine la loro attività nello spazio. Durante la missione, i membri dell’equipaggio hanno indossato cappellini personalizzati, oggetti che sono stati condivisi e documentati sui social media e nelle comunicazioni ufficiali. Questi cappellini hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, diventando un simbolo di questa fase della missione.

Artemis II è tornata venerdì 10 aprile sulla Terra portando a termine la missione della NASA e ad aspettare ogni astronauta dell'equipaggio c'è un regalo: un cappellino da baseball blu con ricami personalizzati a punto catenella dorati che riportavano il loro nome, il nome della missione e quello della nave da trasporto della Marina Militare statunitense che li ha recuperati. In meno che non si dica, sui social media la gente si è chiesta da dove venissero i cappellini di Artemis II. «Sarei rimasto a galleggiare in quella capsula tra le onde per ore se questo avesse significato ricevere un cappellino così figo», ha scritto una persona su X....🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Artemis II e la storia dei cappellini personalizzati indossati dall'equipaggio

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Gli scatti dell'equipaggio di Artemis II resteranno nella storiaRoma, (askanews) – Dopo la celebre foto “Earthrise” scattata da un astronauta dell’Apollo 8 nel 1968, la Nasa ha condiviso gli scatti dell’equipaggio...

Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook

Nel giorno del rientro di #Artemis e alla vigilia della Giornata Internazionale del Volo Spaziale Umano, è online una nuova puntata del #podcast #FronteRetro sull’avventura spaziale italiana. Sulle piattaforme e al link nel primo commento x.com