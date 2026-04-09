Gli scatti dell' equipaggio di Artemis II resteranno nella storia

La NASA ha condiviso le fotografie scattate dall’equipaggio di Artemis II, che saranno ricordate come immagini storiche. Questi scatti seguono la tradizione delle foto iconiche scattate nello spazio, come la celebre “Earthrise” dell’Apollo 8 nel 1968. Le immagini mostrano momenti del viaggio e della missione umana oltre l’atmosfera terrestre, destinate a restare impresse nella memoria collettiva.

R oma, (askanews) – Dopo la celebre foto “Earthrise” scattata da un astronauta dell’Apollo 8 nel 1968, la Nasa ha condiviso gli scatti dell’equipaggio di Artemis II che resteranno nella storia. “Dall’orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando una visione a cui pochi nella storia umana hanno mai assistito”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine condivisa sui social. “L’umanità, vista dall’altra parte”, dice la Nasa, commentando l’altro scatto. “La prima foto dal lato nascosto della Luna, catturato da Orion mentre la Terra si immerge oltre l’orizzonte lunare”. Artemis II, dopo aver completato il fly-by lunare ha iniziato la traiettoria di ritorno verso la Terra: lo splash down nel Pacifico è previsto per le prime ore di sabato 11 aprile, ora italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli scatti dell'equipaggio di Artemis II resteranno nella storia Artemis II oltre ogni limite: gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spazialeÈ una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare. Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Spettacolari foto della Terra scattate dall'equipaggio di Artemis II Temi più discussi: Spettacolari foto della Terra scattate dall'equipaggio di Artemis II; Spettacolari foto della Terra scattate dall'equipaggio di Artemis II; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; La Terra vista come mai prima: ecco le prime foto di Artemis II. Artemis II, il tramonto della Terra dietro l'orizzonte lunare: ora il viaggio di ritornoGli scatti degli astronauti durante il sorvolo del satellite. A poco più di 57 anni dalla storica fotografia «Earthrise» scattata dall'Apollo 8, che mostrava il sorgere della Terra sull'orizzonte luna ... giornaletrentino.it Le nuove immagini della Luna provenienti da Artemis II sono più spettacolari del previstoLe immagini di Artemis II mostrano la Terra scomparire dietro la Luna e spettacolari vedute spaziali, segnando un nuovo sguardo sull'umanità. tech.everyeye.it Dalla missione Artemis II arriva una delle fotografie più spettacolari della Luna! Nell'immagine, scattata dalla capsula Orion, è possibile vedere il suolo del nostro Satellite in modo estremamente dettagliato: crateri, ombre, avvallamenti ripresi da una distanza - facebook.com facebook Catturate il 6 aprile e trasmesse alla Nasa dalla missione Artemis, ecco le nuove immagini del lato nascosto della Luna. Una porzione del nostro satellite che non si può mai vedere dalla Terra ripresa durante il sorvolo della navicella, che l'astronauta Christina x.com