Artemis II e la storia sugli splendidi cappellini personalizzati dell' equipaggio

Venerdì 10 aprile, la missione Artemis II è tornata sulla Terra dopo aver concluso le operazioni nello spazio. L’equipaggio ha indossato cappellini personalizzati, che sono stati condivisi sui social media e hanno attirato l’attenzione per la loro originalità. La missione, condotta dalla NASA, ha visto un team di astronauti impegnati in diverse attività durante il viaggio, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici.

Artemis II è tornata venerdì 10 aprile sulla Terra portando a termine la missione della NASA e ad aspettare ogni astronauta dell'equipaggio c'è un regalo: un cappellino da baseball blu con ricami personalizzati a punto catenella dorati che riportavano il loro nome, il nome della missione e quello della nave da trasporto della Marina Militare statunitense che li ha recuperati. In meno che non si dica, sui social media la gente si è chiesta da dove venissero i cappellini di Artemis II. «Sarei rimasto a galleggiare in quella capsula tra le onde per ore se questo avesse significato ricevere un cappellino così figo», ha scritto una persona su X....🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Artemis II e la storia sugli splendidi cappellini personalizzati dell'equipaggio Gli scatti dell'equipaggio di Artemis II resteranno nella storiaRoma, (askanews) – Dopo la celebre foto “Earthrise” scattata da un astronauta dell’Apollo 8 nel 1968, la Nasa ha condiviso gli scatti dell’equipaggio... Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia. Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook A #PingPong @amedeo_balbi “La distanza di Artemis II dalla Terra è molto grande in termini umani, enorme rispetto alle distanze alle quali sono abituati gli astronauti normalmente. Allontanarsi ulteriormente fino a Marte sarebbe ancora più complicato”. Su @ x.com