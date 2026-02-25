Visioni dal paese grande parte la nuova rassegna di Astràgali teatro

Il primo degli appuntamenti, previsto per mercoledì 4 marzo, alle ore 19, nella Sala Archivio Sonoro di Comunità del Museo Civico di Arte Contemporanea “Luigi Lezzi”, apre un ciclo di tre incontri, curati dall’associazione Petrolio, dal titolo “In alto, suoni, corpi, visioni”, con la presenza dell’artista visuale Michele Sambin. Mercoledì 18 marzo, alla stessa ora, si tiene “Canti Magnetici” con Donato Epiro e Gaspare Sammartano, mentre mercoledì 1° aprile, invece, è la volta di Nicola Pignatelli e Davide Faggiano. Il teatro e la musica rimangono il focus principale della rassegna che ospita diversi artisti negli spazi della Distilleria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

