Natura arte e comunicazione presentato il programma culturale della Dante Alighieri

Si è tenuta ieri al Comune di Agrigento la presentazione del programma culturale “Natura, arte e comunicazione” per il 2026. Le iniziative sono organizzate dal comitato locale della Dante Alighieri, guidato da Enza Ierna. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore agli eventi Carmelo Cantone.

Approfondimenti su Agrigento Natura e arte Museo delle Marionette, conferenza conclusiva del programma culturale 2025 della Società Dante Alighieri Il Museo delle Marionette di Palermo ospiterà il 17 aprile alle ore 18:00 la conferenza conclusiva del programma culturale 2025 della Società Dante Alighieri, che quest'anno celebra i suoi 135 anni. CR1 a Paitone: tra gioielli e natura, l'arte del paesaggio al servizio dell'esperienza culturale Con i "Gioielli" di CR1 a Paitone si apre una mostra che unisce arte e natura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Agrigento Natura e arte Argomenti discussi: La magia della natura in una mostra di opere di Francesco Tabusso a Giaveno dal 7 febbraio; L'arte – radicale e urgente – della riconciliazione: BOOMing 2026; Controlli IVA e impugnabilità della comunicazione di iscrizione a ruolo - DB; Il Cimitero Monumentale di Messina diventa polo di turismo esperienziale. Rozzano è arte e natura. La promozione del ComuneRozzano è cultura, storia, arte e natura. Prende il via la nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico, artistico, ... ilgiorno.it Arte, storia e natura: il Tevere riscoperto grazie al turismo lentoSono passati quasi 154 anni da quel 18 dicembre del 1870, quando l'ennesima esondazione del Tevere invase le strade di Roma, che due mesi dopo sarebbe stata proclamata ufficialmente nuova Capitale ... ilsole24ore.com Oggi pomeriggio un incontro alla Società Dante Alighieri (Piazza di Firenze, 27, Roma) per parlare di "Inferno" di Lucia Ronchetti – l'opera in scena dal 19 febbraio al 7 marzo al Teatro Costanzi – e in generale di Dante e la musica. Interverranno la compositric

