Colleferro Grande successo di pubblico e di interesse per Art Exhibition al Mercato Coperto

Tantissima gente si è ritrovata al Mercato Coperto di Colleferro per la mostra di Monica. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, molto più di quanto si aspettassero gli organizzatori. Le opere dell’artista hanno suscitato curiosità e interesse tra i visitatori, che hanno potuto ammirare le sue creazioni in un’atmosfera vivace e coinvolgente. La serata si è conclusa con un grande successo, dimostrando che l’arte può ancora smuovere e unire la comunità.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È andato molto bene – e comunque ben al di sopra delle aspettative – l'evento organizzato dall'artista Monica L'articolo Cronache Cittadine.

