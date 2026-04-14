L'Arsenal si trova in difficoltà a causa di numerosi infortuni, con cinque giocatori chiave a rischio indisponibilità per il prossimo match in Champions League contro lo Sporting CP. La squadra si prepara ad affrontare una sfida importante in un momento complicato, con diversi atleti alle prese con problemi fisici che ne compromettono la presenza in campo. La partita si avvicina e la condizione dei giocatori resta sotto osservazione.

Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia. Conte mi disse questo, fu un errore» Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro può attendere: la verità sulle voci sulla Premier League Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! Malagò presidente FIGC? Lui intanto confessa: «Senza una tale unità di intenti mi sarei già tirato indietro.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal in emergenza infortuni totale: cinque big a fortissimo rischio per il match contro lo Sporting CP! Dentro al delicato momento dei Gunners

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Pronostico Sporting CP-Arsenal, Gunners nella tana dei Leoni: quanti pericoliSporting CP-Arsenal è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie,...