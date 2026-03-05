L’Intelligenza artificiale autonoma mette in crisi i giganti del software

Le azioni di Microsoft e Amazon hanno registrato cali significativi dall'inizio dell'anno, con rispettivamente il 19% e altre diminuzioni. Secondo gli analisti, le nuove forme di intelligenza artificiale autonoma potrebbero sostituire i programmatori di servizi tecnologici, mettendo in discussione il ruolo dei giganti del settore. La diffusione di queste tecnologie sta influenzando i mercati e le valutazioni delle grandi aziende.

Secondo gli analisti, le forme avanzate di Ia potrebbero rimpiazzare gli sviluppatori di servizi tecnologici: Microsoft giù del 19% da inizio anno, male anche Amazon. «Mercato stufo delle promesse, contano i profitti» Dopo anni di euforia indiscriminata, il vento è cambiato. Se fino a ieri bastava pronunciare la parola «Intelligenza artificiale» per vedere i titoli volare in Borsa, oggi gli investitori hanno iniziato a farsi domande più scomode. «Siamo passati dalla fase dell'entusiasmo a quella che i trader chiamano "Ai scare trade", ovvero la paura che l'innovazione tecnologica, invece di creare valore, finisca per distruggere i modelli di business consolidati», spiega Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente e responsabile strategie di investimento di SoldiExpert Scf.