Arrestato cittadino straniero in escandescenza | ferito finanziere di Monte Sant’Angelo

Un cittadino straniero è stato arrestato dopo aver causato scompiglio vicino a un cantiere edile, durante il quale un finanziere è stato ferito. L’individuo si è mostrato in uno stato di escandescenza, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità hanno proceduto con l’arresto e il finanziere coinvolto è stato colpito durante l’episodio. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il trasporto del finanziere in ospedale.

Arrestato uomo in escandescenza vicino a un cantiere edile: ferito un finanziere. Sul posto è intervenuto un ispettore della Guardia di Finanza, libero dal servizio, M.O.Sebastiano Silvestri. Durante il tentativo di fermare l’uomo, dopo essersi qualificato, ilfinanziere è caduto in terra, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasporto alpronto soccorso per le cure del caso. L’aggressore è stato, infine, bloccato dalla polizia, intervenuta sul posto, e tratto in arresto.Il SINAFI, per mezzo del suo Segretario Generale Interregionale Puglia e Basilicata,esprime vive congratulazioni al collega per il tempestivo intervento che ha consentito diristabilire l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Arrestato cittadino straniero in escandescenza: ferito finanziere di Monte Sant’Angelo Monte Sant’Angelo: sparatoria, un uomo ferito e il monito del sindacoUna sparatoria verificata nel centro di Monte Sant'Angelo ha lasciato un uomo di quarantquattro anni ferito al bacino da un colpo di pistola calibro... Leggi anche: Ferito da un colpo d'arma da fuoco a Monte Sant'Angelo