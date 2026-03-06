Monte Sant’Angelo | sparatoria un uomo ferito e il monito del sindaco

A Monte Sant’Angelo si è verificata una sparatoria nel centro cittadino, che ha coinvolto un uomo di 44 anni ferito al bacino da un colpo di pistola calibro 7. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Il sindaco ha rilasciato un monito alla comunità in merito all’episodio.

Una sparatoria verificata nel centro di Monte Sant'Angelo ha lasciato un uomo di quarantquattro anni ferito al bacino da un colpo di pistola calibro 7.65, evento che ha scosso la comunità locale e ha spinto il primo cittadino a lanciare un monito severo ai giovani. L'accaduto si è verificato nella serata del giovedì 5 marzo, ma le implicazioni vanno ben oltre il singolo episodio violento, toccando temi come lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'aumento delle aggressioni tra i più piccoli. Il sindaco Pierpaolo D'Arienzo ha espresso profondo sconcerto per questa escalation di comportamenti pericolosi, invitando le famiglie a non abbassare la guardia e chiedendo alle forze dell'ordine un rafforzamento dei controlli sul territorio.