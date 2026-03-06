Ieri sera, intorno alle 20.30, un uomo di 44 anni è stato portato al punto di primo intervento di Monte Sant'Angelo con una ferita da arma da fuoco. L'incidente si è verificato nella stessa località, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le circostanze. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

L'episodio é avvenuto la sera del 5 marzo. L'uomo é ricoverato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza Ieri sera, giovedì 5 marzo, intorno alle 20.30, un uomo di 44 anni é stato trasportato presso il punto di primo intervento di Monte Sant'Angelo per via di una ferita d'arma da fuoco. Il ferito presentava un foro tra l'addome e la coscia, segnatamente presso la regione inguinale destra. Stabilizzato, é stato poi trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause del ferimento e le sue condizioni. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Ieri in Campania: bambino ferito da un colpo d’arma da fuoco

Leggi anche: Ragazzo ferito da un colpo d'arma da fuoco, paura a Scafati

Caravaggio: El Pintor Asesino que Convertía a Prostitutas en Vírgenes

Tutti gli aggiornamenti su Ferito da un colpo d'arma da fuoco a....

Temi più discussi: Foggia, uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco a Monte Sant'Angelo - FoggiaToday; Ferito da arma da fuoco: giallo a Sumirago; Colpo d’arma da fuoco nei boschi tra Sumirago e Albizzate, ferito un 25enne; Monte Sant’Angelo, 45enne ferito da un colpo d’arma da fuoco: indagano i Carabinieri.

Colpo d’arma da fuoco nei boschi tra Sumirago e Albizzate, ferito un 25enneIl giovane ha riportato una ferita superficiale al ginocchio ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese con codice di gravità non elevato. L'area è da tempo sotto controllo per il fenome ... varesenews.it

Tabaccaio reagisce a rapina, ladro ferito da colpo pistolaROMA, 18 GIU - Un uomo armato di pistola è entrato in una tabaccheria alla periferia di Roma, ma il tabaccaio ha reagito e durante una colluttazione è partito un colpo di pistola che lo ha ferito ad ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, cade dal monopattino: ragazzo ferito alla testa - facebook.com facebook

È morto il 27enne ferito con un'arma da taglio a Parma #ANSA x.com