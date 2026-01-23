Nell’Agro Nocerino Sarnese, i carabinieri hanno effettuato una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. L’intervento ha evidenziato la presenza di attività illecite legate al traffico di droga e alla disponibilità di ordigni esplosivi, contribuendo alla sicurezza del territorio e al contrasto della criminalità organizzata.

Blitz dei militari: droga di diverso tipo, armi clandestine e ordigni esplosivi nella disponibilità degli indagati. Tre persone sono state arrestate nell’Agro Nocerino Sarnese nell’ambito di un’operazione condotta dai militari dell’Arma, al termine di una lunga e articolata attività investigativa. Si tratta di un uomo di 49 anni e di due donne, rispettivamente di 52 e 22 anni. I tre sono indagati, a vario titolo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo. L’operazione si è conclusa nella giornata del 15 gennaio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maxi operazione antidroga nell’Agro Nocerino Sarnese: tre arresti, sequestrate armi ed esplosivi

Alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese: la Commissione parlamentare di inchiesta convoca i sindaciDopo le recenti alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha convocato i sindaci del territorio.

Frode fiscale e autoriciclaggio in Cina: sequestro da 780mila euro nell'Agro Nocerino-SarneseNell’area dell’Agro Nocerino-Sarnese, i militari della Guardia di Finanza di Scafati hanno effettuato un sequestro preventivo di oltre 780mila euro e emesso due misure cautelari personali, nell’ambito di un’indagine su frode fiscale e autoriciclaggio.

