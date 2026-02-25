Blitz della Polizia Locale all' alba | trovati 13 immigrati stipati in una casa degradata in centro

Blitz all’alba di martedì mattina della Polizia Locale di Forlì in un appartamento in centro storico stipato di stranieri. All’atto del controllo, partito intorno alle 5, gli agenti hanno trovato in un appartamento di corso Mazzini ben 13 cittadini stranieri che stavano dormendo all’interno, tutti regolari in Italia. Altri materassi accatastati fanno ritenere che in altri momenti potessero essere anche di più. Si tratta di 11 cittadini del Bangladesh e 2 del Gambia. L’appartamento, all’accesso della Polizia Locale, comandata da Claudio Festari, risultava in precarie condizioni igieniche. Le 13 persone condividevano appena due bagni, una cucina (dove sono stati rinvenuti alimenti scaduti, blatte e pentolame in pessime condizioni). Agli agenti delle unità ‘Centro storico’ e ‘Antidegrado’, dirette dai funzionari Fabbri e Gramellini, gli stessi stranieri hanno dichiarato di pagare circa 200-250 euro “in nero” per posto letto, mentre il contratto di affitto regolare era registrato a nome di un altro cittadino del Bangladesh, titolare di un’impresa artigiana, per la quale lavorano la maggior parte di loro (ma non tutti). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Blitz della polizia locale all’alba: sgombero dell’immobile occupato e controlli contro bivacchi in cittàQuesta operazione della polizia locale di Como all’alba ha portato allo sgombero di un immobile occupato abusivamente.

Nuovo blitz della polizia municipale in centro, controllati 13 mezzi merciLa polizia municipale ha effettuato un nuovo blitz nel centro storico, concentrandosi su 13 veicoli destinati al trasporto merci.

Temi più discussi: Blitz della polizia locale, centinaia di pile pericolose sequestrate in due negozi in città; Blitz della Polizia Locale di Trieste, sequestrate 496 pile pericolose in due esercizi commerciali; Blitz della Polizia Locale a San Marco: sequestrati 400 oggetti in vetro irregolari; Blitz all’alba della Polizia locale: verifiche in condomìni e stabili tra Romano e Covo.

Rende: blitz della Polizia locale contro il randagismo, recuperati 5 cani nell’area del CampusL'attività della Polizia Locale di Rende sul fronte randagismo, in collaborazione con l’Asp Veterinaria: dodici cani recuperati in una settimana ... quicosenza.it

Blitz della polizia locale, centinaia di pile pericolose sequestrate in due negozi in cittàTRIESTE. Quasi cinquecento pile sono state sequestrate in due negozi in città perché non rispettavano gli standard di sicurezza: agli esercenti multe che superano i 25 mila euro. Il fatto è successo a ... ildolomiti.it

Festival di Sanremo, Polizia Locale in prima linea: controlli su viabilità, commercio, navette e sicurezza fino alle 2 di notte Il comandante Asconio: “Solo con unione e disponibilità riusciamo a garantire un servizio importante. Ogni situazione va gest - facebook.com facebook