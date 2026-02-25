Il significato dell'abito di Arisa a Sanremo | vive la sua femminilità con grazia abbandonando il superfluo

Arisa ha scelto un abito bianco per il suo debutto a Sanremo, perché vuole esprimere la sua femminilità con semplicità e naturalezza. La cantante ha abbandonato dettagli eccessivi per valorizzare la sua personalità, puntando su un look pulito e raffinato. Il vestito, studiato appositamente per questa occasione, si inserisce in un percorso estetico che si svilupperà nelle serate. La sua scelta riflette un desiderio di autenticità e sobrietà.

