Arisa | Mi sono liberata di tante cose quando diventi madre di un uomo fai un errore

Dopo cinque anni, la cantante si prepara a pubblicare un nuovo album che affronta temi oltre l’amore e le relazioni con gli uomini. In una recente intervista, ha condiviso di aver lasciato andare molte cose e ha riflettuto su come diventare madre di un uomo possa portare a commettere degli errori. La sua musica continua a evolversi, offrendo uno sguardo più ampio sulla sua vita e sui suoi pensieri.

Dopo cinque anni sta per tornare all’attivo con un album nuovo di zecca, in cui si racconta al di là dell’amore e del rapporto con gli uomini. C’è tanta vita nelle sue Foto sfocate, come lei stessa ha tenuto a ribadire, e certamente Arisa non deluderà le aspettative. Una delle voci più belle che il nostro Paese abbia mai avuto, un’artista che mette cuore e anima a ogni nota e parola. Oggi si sente più libera per certi versi e, più consapevole di sé, ammette di “astenersi” volentieri dalle relazioni con gli uomini, senza mai dimenticare quello scricciolo con gli occhialoni che intonava Sincerità. La ritrovata libertà di Arisa. Foto sfocate esce venerdì 17 aprile e segna non solo il ritorno di Arisa con un nuovo album, ma anche la sua prima esperienza con brani interamente scritti da lei.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Arisa: “Mi sono liberata di tante cose, quando diventi madre di un uomo fai un errore” Leggi anche: Arisa, la vera vincitrice: "Con gli uomini ero uno zerbino. Così mi sono liberata" Felipe Melo: «Nella singola partita vedo meglio la Juve. Mi sono pentito di tante cose»di Redazione Inter News 24Felipe Melo intervistato da Tuttosport ha detto la sua in vista del derby d’Italia in programma sabato sera a San Siro A... Arisa incanta l'Ariston con Magica Favola Si chiama "Foto mosse" l’album di Arisa in uscita venerdì con release party all’Armani Prive #Milano #Arisa x.com Arisa: “Il mio problema in amore L’istinto materno” Caption: Arisa condivide una riflessione profonda e onesta sulle dinamiche di coppia. Cosa succede quando una donna smette di essere compagna e diventa “madre” del proprio uomo La cantante spieg - facebook.com facebook