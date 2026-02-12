Felipe Melo si prepara per il derby d’Italia di sabato sera a San Siro. In un’intervista a Tuttosport, il centrocampista brasiliano dice di vedere meglio la Juventus in questa singola partita e ammette di aver commesso molti errori in passato. Melo non nasconde le sue emozioni e si dice pentito di alcune scelte fatte, ma guarda avanti con determinazione.

Inter News 24 Felipe Melo intervistato da Tuttosport ha detto la sua in vista del derby d’Italia in programma sabato sera a San Siro. A unificare Inter-Juventus e il prossimo appuntamento di Champions League dei bianconeri con i turchi del Galatasaray c’è Felipe Melo. Il brasiliano ha giocato in tutti e tre i club e a Tuttosport offre il suo punto di vista con la consueta schiettezza. GLI MANCA L’ITALIA « Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Felipe Melo: «Nella singola partita vedo meglio la Juve. Mi sono pentito di tante cose»

Approfondimenti su Felipe Melo Juve

Felipe Melo rivela di aver ancora davanti agli occhi i volti e gli sguardi di quella sera del 2013, quando il Galatasaray affrontò la Juventus in Champions League.

Antonio Conte analizza la situazione della sua squadra, sottolineando come l'accumulo di fatica derivante da numerose partite abbia influito sulle prestazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Felipe Melo Juve

Argomenti discussi: Juve sono pentito ma tifo Inter e Galatasaray. Volevo litigare ferocemente con Chiellini, ma lui...; Felipe Melo: Mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Derby d'Italia? Vedo meglio i bianconeri rispetto all'Inter; Felipe Melo: Spalletti tecnico perfetto per la Juve. Contro l'Inter prevedo...

Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista»Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista». Le parole del brasiliano Felipe Melo, ex centro ... juventusnews24.com

Juve, Felipe Melo: Ecco perché il Galatasaray non vinceràSulle colonne di Tuttosport, l'ex Juve, Inter e Galatasaray Felipe Melo ha analizzato le prossime gare dei bianconeri di Spalletti ... juvenews.eu

“PRESI UNA GINOCCHIATA DA FELIPE MELO. DA LI’ EBBI PROBLEMI PSICOLOGICI” Trovi l’episodio completo su DoppioPassoPodcast su YouTube #doppiopassopodcast #calcio #betsson #gazzi - facebook.com facebook

#FelipeMelo incita il #Galatasaray Cos'ha detto x.com