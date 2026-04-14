Arianna Meloni | Trump? Da cristiana sto con il Papa

Arianna Meloni ha commentato la posizione dell'ex presidente sugli ultimi sviluppi politici, affermando di essere fedele ai principi cristiani. Ha dichiarato che, secondo lei, è opportuno che ciascuno rimanga nel proprio ambito di responsabilità e ha espresso il suo sostegno alle parole del Papa, condividendone il messaggio. La sua opinione si basa su un punto di vista personale legato alla fede religiosa.

È «opportuno che ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità. Da cristiana condivido a pieno le parole del Santo Padre». Lo dice in un colloquio con La Stampa Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia riferendosi all’attacco di Trump contro Papa Leone XIV. «E auguro al pontefice un buon lavoro nel viaggio apostolico che ha appena aperto in Africa: saremo sempre al fianco di chi costruisce la pace». Quanto a Israele, per la sorella della premier «fa bene il governo a chiedere conto a Israele sugli attacchi in Libano che hanno coinvolto anche i nostri soldati. Netanyahu non sta aiutando un processo di pace e l’Italia, e l’Europa, vogliono stabilità».🔗 Leggi su Open.online

Arianna Meloni blinda il governo: avanti fino alla fine con serietà, niente voto anticipato o pastrocchi tecnici. Giorgia? Non solo Trump: è rispettata da tanti leaderL’impegno deciso a proseguire nel lavoro di ripresa e stabilizzazione continua e conferma il radicamento di FdI accanto alla gente, a differenza di...

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«Non possiamo permetterci di sbagliare», Arianna Meloni in missione per raddrizzare Fdi Piemonte dopo lo choc Delmastro x.com

Fratelli d'Italia serra i ranghi alla corte di Arianna Meloni. Dopo il terremoto Bistecchiera d'Italia — con successive dimissioni della biellese Elena Chiorino dalla giunta di Alberto Cirio — oggi la sorella d'Italia sarà a Torino per un incontro di partito, rigorosamen - facebook.com facebook