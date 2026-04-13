Durante una dichiarazione, un esponente politico ha commentato l’attacco rivolto dal presidente di un paese straniero nei confronti del Papa. L’individuo ha definito la situazione una pagina triste e ha espresso disappunto per il tono usato dal presidente, descrivendolo come scomposto e sguaiato. La critica si riferisce a una risposta del Papa a un tweet del presidente, giudicata come una risposta di compassione cristiana.

“Parlando di papi, oggi abbiamo avuto una pagina molto triste. Attaccare il Papa in modo così scomposto e sguaiato da parte del presidente Trump mi fa dire davvero mala tempora currunt”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione stampa del suo nuovo libro a Roma. “Se è segno dei tempi che il papa abbia risposto a Trump? Il Papa ha risposto perché nella tradizione cristiana c’è anche molta compassione “, è stata la risposta dell’ex premier. “Cosa ho detto a Zampolli? Mi ha chiesto un incontro su carta intestata, ‘special envoy’ del presidente Trump, ci mancherebbe che non lo incontrassi “, spiega Conte, che aggiunge “mi sono raccomandato di riferire a Trump che dal mio punto di vista sta sbagliando tutto, sta creando una catastrofe a se stesso e al mondo intero”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Conte: "Papa risponde a Trump per compassione cristiana"

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Usa, Conte: Papa risponde a Trump per compassione cristiana