Usa Conte | Papa risponde a Trump per compassione cristiana
Durante una dichiarazione, un esponente politico ha commentato l’attacco rivolto dal presidente di un paese straniero nei confronti del Papa. L’individuo ha definito la situazione una pagina triste e ha espresso disappunto per il tono usato dal presidente, descrivendolo come scomposto e sguaiato. La critica si riferisce a una risposta del Papa a un tweet del presidente, giudicata come una risposta di compassione cristiana.
“Parlando di papi, oggi abbiamo avuto una pagina molto triste. Attaccare il Papa in modo così scomposto e sguaiato da parte del presidente Trump mi fa dire davvero mala tempora currunt”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione stampa del suo nuovo libro a Roma. “Se è segno dei tempi che il papa abbia risposto a Trump? Il Papa ha risposto perché nella tradizione cristiana c’è anche molta compassione “, è stata la risposta dell’ex premier. “Cosa ho detto a Zampolli? Mi ha chiesto un incontro su carta intestata, ‘special envoy’ del presidente Trump, ci mancherebbe che non lo incontrassi “, spiega Conte, che aggiunge “mi sono raccomandato di riferire a Trump che dal mio punto di vista sta sbagliando tutto, sta creando una catastrofe a se stesso e al mondo intero”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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