Arianna Meloni | Da cristiana sono con il Papa Ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità

Arianna Meloni ha dichiarato di essere in accordo con le parole del Papa, affermando che ciascuno dovrebbe restare nel proprio ambito di responsabilità. La sua posizione si basa sulla propria fede cristiana e sulla condivisione del messaggio del leader spirituale. Nessun altro dettaglio o motivazione è stato fornito, e le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti.

« È opportuno che ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità. Da cristiana condivido a pieno le parole del Santo padre. E auguro al pontefice un buon lavoro nel viaggio apostolico che ha appena aperto in Africa: saremo sempre al fianco di chi costruisce la pace». Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, in un colloquio con il quotidiano La Stampa, parlando dell’attacco di Trump a Leone XIV. Sul neoeletto alle elezioni politiche ungheresi, Meloni ha commentato così: «Magyar ha le stesse posizioni di FdI non solo sull'immigrazione clandestina ma anche sull'Ucraina. Lavoreremo insieme». A...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arianna Meloni: "Da cristiana sono con il Papa. Ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità" Leggi anche: Arianna Meloni: «Trump? Da cristiana sto con il Papa» Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua"La vicenda dell'attivista francese Quentin Deranque, pestato a morte da un gruppo di militanti di estrema sinistra a Lione, ha suscitato profonda... Arianna Meloni: "Da cristiana sono con il Papa. Ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità" https://gazzettadelsud.it/p=2196608 - facebook.com facebook «Non possiamo permetterci di sbagliare», Arianna Meloni in missione per raddrizzare Fdi Piemonte dopo lo choc Delmastro x.com