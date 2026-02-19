Quentin l' attacco choc di Macron contro la Meloni | Non commenti gli affari francesi ognuno resti a casa sua

Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, un fatto che ha scosso l’intera Francia. Macron ha reagito duramente, chiedendo di non interferire negli affari francesi e di rispettare la sovranità del Paese. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con molti che condannano la violenza e chiedono giustizia. Nel frattempo, la polemica tra Macron e Meloni si fa più accesa, mentre cresce la tensione tra le autorità e i manifestanti. La situazione resta molto delicata.

La vicenda dell'attivista francese Quentin Deranque, pestato a morte da un gruppo di militanti di estrema sinistra a Lione, ha suscitato profonda commozione anche nel nostro Paese e da più parti politiche, premier compresa, sono arrivati diversi commenti che, a quanto sembra, non sono piaciuti al presidente Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo, infatti, ha chiesto alla presidente del Consiglio di "non commentare" gli affari francesi. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha affermato a New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. Un commento che stranisce, visto che Giorgia Meloni si è limitata ad affermare che "l'uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente.