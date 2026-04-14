Argentina | i prezzi dei servizi schizzano e l’inflazione riparte

In Argentina, i prezzi dei servizi sono aumentati significativamente, contribuendo a una ripresa dell’inflazione. Nel mese di marzo, l’indice dei prezzi ha segnato un rialzo del 3,4% rispetto al mese precedente. Questa crescita rappresenta un nuovo aumento dei costi per i consumatori e si inserisce in un quadro di tensioni economiche in corso nel paese.

L’economia argentina sta affrontando una nuova fase di pressione sui prezzi, con l’indice inflattivo che nel mese di marzo ha registrato un incremento mensile del 3,4%. Questo dato porta la crescita dei costi su base annua a un livello del 32,6%, segnando una ripresa della tendenza al rialzo dopo il minimo dello 1,5% toccato a maggio 2025. Il peso dei servizi e dell’istruzione sul potere d’acquisto. Le ultime rilevazioni fornite dall’Indec mostrano come la spinta verso l’alto dei prezzi sia stata trainata da settori specifici che impattano direttamente sulla gestione del budget familiare. In particolare, il comparto dedicato all’istruzione ha subito un balzo del 12,1%, mentre i costi per i trasporti sono aumentati del 4,1%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: i prezzi dei servizi schizzano e l’inflazione riparte Argentina: inflazione al 33,1% e servizi in fiammeLa realtà economica argentina si presenta oggi, giovedì 12 marzo 2026, come un campo di battaglia dove i prezzi non smettono di salire. Febbraio: inflazione al 1,5%, ma i servizi schizzano al 4,9%L’inflazione italiana ha mostrato una dinamica complessa nel mese di febbraio, con i dati definitivi che correggono al ribasso le stime iniziali.