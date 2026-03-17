Febbraio | inflazione al 1,5% ma i servizi schizzano al 4,9%

A febbraio, l’inflazione in Italia si è attestata al 1,5%, mentre i prezzi dei servizi sono aumentati del 4,9%. I dati ufficiali confermano una crescita generalizzata dei costi, con i servizi che hanno registrato un incremento molto più consistente rispetto alla media complessiva. Le statistiche definitive hanno rivisto al ribasso le stime preliminari.

L’inflazione italiana ha mostrato una dinamica complessa nel mese di febbraio, con i dati definitivi che correggono al ribasso le stime iniziali. L’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento annuo del 1,5%, scendendo dalla previsione preliminare del 1,6%. Questa correzione avviene in un contesto dove la crescita mensile si attesta allo 0,7%. Il motore principale della variazione risiede nei servizi legati allo svago e alla cura personale, che hanno subito un rincaro significativo del 4,9%. Anche il settore dei trasporti ha contribuito all’aumento generale con un incremento del 2,9%. Al contrario, il calo dei prezzi energetici del 6,6% ha esercitato un effetto stabilizzante sul complesso dell’indice. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Febbraio: inflazione al 1,5%, ma i servizi schizzano al 4,9% Articoli correlati Argentina: inflazione al 33,1% e servizi in fiammeLa realtà economica argentina si presenta oggi, giovedì 12 marzo 2026, come un campo di battaglia dove i prezzi non smettono di salire. Leggi anche: Inflazione, rivista al ribasso la stima di febbraio: +1,5% sull’anno Approfondimenti e contenuti su Febbraio inflazione al 1 5 ma i servizi... Temi più discussi: Inflazione, aumenta il prezzo dei cibi freschi: i motivi; Non cede l'inflazione in Argentina, a febbraio sale al 33,1% annuale; Cresce l’inflazione a febbraio, gli effetti sul carrello della spesa; Germania: +0,2% m/m inflazione finale febbraio (+1,9% a/a). Istat rivede al ribasso stime inflazione, prezzi a febbraio +1,5%L'Istat rivede al ribasso le stime dell'inflazione registrata a febbraio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, segna quindi una variazione d ... ansa.it Inflazione: Istat, +0,7% a febbraio, taglia stima a +1,5% su anno (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mar - A febbraio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' Nic, al lordo dei ... ilsole24ore.com Il 27 febbraio, Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’Unione europea, era a Roma per un convegno in cui descriveva il Golfo Persico, la regione di sua competenza, come “un hub di trasformazione strategica globale”. Il giorno dopo, i caccia israeliani e - facebook.com facebook Dal 28 febbraio a Gerusalemme non è più consentito l’accesso al Santo Sepolcro Ibrahim Faltas, L’Osservatore Romano x.com