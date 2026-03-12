Argentina | inflazione al 33,1% e servizi in fiamme

L'inflazione in Argentina ha raggiunto il 33,1% secondo gli ultimi dati ufficiali, mentre i servizi continuano a subire interruzioni e disservizi. La giornata di giovedì 12 marzo 2026 si apre con notizie di aumenti dei prezzi e di problemi nel settore dei servizi pubblici. La situazione economica si manifesta con segnali di instabilità e tensioni crescenti.

La realtà economica argentina si presenta oggi, giovedì 12 marzo 2026, come un campo di battaglia dove i prezzi non smettono di salire. L'inflazione annuale ha raggiunto il 33,1% a febbraio, con un incremento mensile del 2,9% che segna una decima settimana consecutiva senza calo dei prezzi. Le voci trainanti sono quelle dei servizi domestici e dell'alimentare, mentre il governo di Javier Milei affronta una prova di resistenza contro le proiezioni ottimistiche iniziali. Nonostante gli sforzi per frenare l'emissione monetaria e la spesa pubblica, l'indice dei prezzi continua a crescere da dieci mesi, rendendo incerto il raggiungimento degli obiettivi prefissati per agosto.