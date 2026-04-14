Àrdea Memorie da un fiume al Serra la poesia della Natura

Al Teatro Serra di Napoli si è svolta una performance intitolata “Àrdea. Memorie da un fiume”, che ha rappresentato una riflessione sulla relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale. La manifestazione ha ricevuto il premio “In-Corti da Artemia” 2025, un riconoscimento promosso da uno spazio culturale romano collegato con il teatro flegreo. La rappresentazione ha messo in scena temi legati alla natura attraverso un linguaggio poetico.

Al Teatro Serra di Napoli una performance sulla relazione tra essere umano e ambiente, vincitrice del Premio “In-Corti da Artemia” 2025 promosso dall’omonimo spazio romano gemellato con la realtà flegrea. “Àrdea. Memorie da un fiume” una produzione “Collettiva ImparaNoia” con Laura Casali, Lucia.🔗 Leggi su Napolitoday.it “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverileLe arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo... Flora, l’incanto della natura. E la ceramica è poesiaEntrare in Flora, l’incanto della natura significa immergersi in uno spazio densamente abitato, dove le opere parlano in armonia, facendo uscire... Si parla di: Un fiume di memoria e rinascita: Àrdea incanta il Teatro Serra; Àrdea. Memorie da un fiume al Serra la poesia della Natura. Àrdea. Memorie da un fiume al Serra la poesia della NaturaAl Teatro Serra di Napoli una performance sulla relazione tra essere umano e ambiente, vincitrice del Premio In-Corti da Artemia 2025 promosso dall’omonimo spazio romano gemellato con la realtà fleg ... comunicati-stampa.net