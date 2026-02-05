Flora l’incanto della natura E la ceramica è poesia

Entrare in Flora significa entrare in un mondo fatto di natura e arte. Le opere in ceramica sembrano prendere vita, parlando di fioriture e di colori. È uno spazio dove l’artista ha saputo catturare l’essenza della natura, creando pezzi che trasmettono emozioni e bellezza. Chi lo visita si sente immerso in un incanto di forme e materiali, come se la natura stessa si fosse fermata in quei pezzi d’arte.

Entrare in Flora, l’incanto della natura significa immergersi in uno spazio densamente abitato, dove le opere parlano in armonia, facendo uscire tramite la propria individualità la potenza della fioritura. Protagonista indiscussa di questa mostra è la ceramica, materiale complesso e imprevedibile, che qui diventa terreno di confronto tra poetiche diverse. ‘Flora, l’incanto della natura’, a cura di Samuel Tonelli, inaugura sabato alle 17 alla Galleria De’ Marchi (via De’ Marchi 19b). L’allestimento, progettato da Eugenio Bengalli, comprende otto opere in ceramica realizzate da quattro artiste italiane – Linus, Ludovica De Carli, Maria Lidia Paternò e Sabrem – legate da una lunga conoscenza della ceramica appresa in un laboratorio bolognese dove la sperimentazione ha dato forma, nel tempo, a ricerche autonome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Flora, l’incanto della natura. E la ceramica è poesia Approfondimenti su Flora Natura Appuntamento con la poesia di Guido Gozzano, in Malatestiana si presenta il libro "Il crepuscolo dell'incanto" In occasione del 2025, l'associazione Poesis Aps presenta presso la Biblioteca Malatestiana il saggio monografico di Gianfranco Lauretano, Il festival Chieti Poesia porta in Abruzzo la grande poesia nazionale e internazionale: tre giorni all'insegna della cultura La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Flora Natura Argomenti discussi: Flora, l’incanto della natura. E la ceramica è poesia; Un padiglione sul lago è una casa con arredi su misura che ricordano l'incanto della Natura; Tradizione e bellezza senza tempo: il Carnevale dei Figli di Bocco riaccende l’incanto del borgo medievale. 'Flora', in mostra l'incanto dei fiori nell'arte italianaI fiori, con la loro bellezza effimera e la loro carica simbolica, hanno ispirato generazioni di artisti. Con l'arrivo della primavera, la Fondazione Magnani-Rocca celebra questo soggetto eterno con ... ansa.it Flora, l’incanto dei fiori nelle opere d’arte: così la Fondazione Magnani-Rocca omaggia la primaveraI fiori, con la loro bellezza effimera e la loro carica simbolica, hanno ispirato generazioni di artisti. Con l'arrivo della primavera, la Fondazione Magnani-Rocca celebra questo soggetto eterno con ... quotidiano.net San Valentino a Villa Flora: “in the name of Love” Il 14 febbraio, lasciati trasportare dall'incanto di una serata dove ogni dettaglio parla d'amore. Una location esclusiva e un percorso di sapori raffinati, pensati per chi desidera vivere un momento indiment facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.