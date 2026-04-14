ARCHIVIO Meloni Italia alleata degli Usa e le formiche La domanda di Vista a Trump nel 2025 – Il video

Il 14 aprile 2026 un video diffuso dall’Agenzia Vista riporta un commento di un rappresentante statunitense che afferma: “L’Italia sarà il nostro miglior alleato? Certamente, se resterà premier Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro”. La dichiarazione si riferisce alla possibile alleanza tra Italia e Stati Uniti nel 2025 e include un riferimento alle relazioni tra i due paesi e alla figura della premier italiana.

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 “L’Italia sarà il nostro miglior alleato? Certamente, se resterà premier Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro”. Così il Presidente Usa Donald Trump dopo il vertice con la premier italiana Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dell'Agenzia Vista, che citava anche le formiche durante la visita dell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

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