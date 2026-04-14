' Architetture sonore | l' acustica come bene culturale immateriale' in programma una conferenza

Mercoledì 15 alle 16, nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si terrà una conferenza intitolata

Nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 15 alle 16, si parlerà di acustica in relazione alla musica dal vivo, con l'evento 'Architetture sonore: l'acustica come bene culturale immateriale'. L'argomento è proposto dai Caschi Blu della Cultura in collaborazione con il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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ARCHITETTURE SONORE Incontro con i F.lli Format a cura di Laura Monaldi con Lorenzo Becciani. - facebook.com facebook