Il complesso bandistico ' Città di San Severo' è bene immateriale culturale pugliese
Il complesso bandistico 'Città di San Severo' entra ufficialmente nell’elenco del patrimonio culturale immateriale della Puglia. Con una decisione presa il 27 gennaio, il dipartimento regionale ha riconosciuto il valore di questa tradizione musicale, inserendola tra le bande della tradizione locale. Ora, questa realtà si aggiunge alla lista delle eccellenze culturali che rappresentano la storia e l’identità della comunità sanseverese.
Con determinazione del 27 gennaio scorso il dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha inserito il complesso bandistico ‘Città di San Severo’ nell'inventario relativo alPatrimonio Culturale Immateriale pugliese, sottosezione ‘Bande della tradizione musicale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
