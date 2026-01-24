Niccolò Pisilli ha confermato la presenza di giovani talenti italiani in Serie A, sottolineando l'importanza di valorizzarli attraverso il campo. Dopo la recente vittoria della Roma contro lo Stoccarda in Europa League, il suo contributo in partita evidenzia come le opportunità siano fondamentali per la crescita dei calciatori emergenti. La presenza di giovani italiani in alto livello rappresenta un elemento positivo per lo sviluppo del calcio nazionale.

Dopo la vittoria della Roma con lo Stoccarda in Europa league, non si è potuto evitare di notare l’apporto della giovane leva Niccolò Pisilli alla partita. Anche perché, il 22enne giallorosso ha messo a segno le due reti che hanno consentito alla squadra di qualificarsi per gli ottavi di finale. Insomma, nella Roma i giovani ci sono, basti pensare al difensore 23enne Daniele Ghilardi e all’ala destra 19enne Lorenzo Venturino. Il punto è che bisogna farli giocare di più, per vedere il loro potenziale espresso al massimo. L’ultima partita di Pisilli ha dimostrato che la fiducia nei confronti dei ragazzi è un valore fondamentale, specialmente se si vuole costruire una squadra capace di durare nel tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pisilli conferma che i calciatori italiani in serie A ci sono, ma bisogna farli giocare

Roma, Pisilli: Ci metto il 100% per 'dar noia' al Mister quando deve fare la formazioneLa doppietta di un super Niccolò Pisilli trascina la Roma nella settima giornata di Europa League, vinta contro lo Stoccarda. Un successo fondamentale. tuttomercatoweb.com

Roma, Pisilli stende lo Stoccarda: doppietta decisiva sotto gli occhi di TottiRoma-Stoccarda è stata la partita di Niccolò Pisilli. Dopo gli elogi ricevuti nella conferenza stampa della vigilia da parte di Gian Piero. tuttomercatoweb.com

FORMAZIONE UFFICIALE CONFERMATA 7 cambi rispetto a Torino #RomaStoccarda 3-4-2-1 Svilar --- Ghilardi Ziolkowski Rensch ----- Celik Pisilli Kone Tsimikas ----- Soule Pellegrini ---- Ferguson #EuropaLeague x.com

Noi cerchiamo sempre i tre punti, non vogliamo speculare sul punticino”. Gasperini si gode la vittoria della Roma contro lo Stoccarda, una partita che porta la squadra a un passo dagli ottavi. Il tecnico sorride soprattutto per Pisilli, autore di una doppietta che co - facebook.com facebook