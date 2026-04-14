Arabia Saudita? No grazie almeno per adesso Così Thuram ha riconquistato l' Inter

Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter ha affrontato la trasferta di Como con la speranza di mantenere il passo in campionato. La partita ha visto il contributo di Tikus, che ha segnato una doppietta decisiva per sistemare il risultato e permettere alla squadra di completare la rimonta. Nel frattempo, Thuram ha ripreso a giocare con entusiasmo, segnando un gol che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra nel torneo.

Lo scatto scudetto è stato questione di strappi: due assist e un gol contro la Roma, tanto per svelare che il peggio era passato e che la primavera prometteva fioriture; una doppietta da megalomane, che in campionato mancava da metà agosto, contro il Como, giusto per raddrizzare una partita che si era messa molto male. Polvere di calcio esplosivo per spolverare le perplessità: dopo la sosta di fine marzo, Marcus Thuram è tornato per garantirsi presente e futuro con l’Inter. "Davvero non segnavo da così tanto?" si domandava incredulo la sera di Pasqua, quando in tv gli facevano notare il colpevole letargo invernale. In realtà qualche alibi personale lo aveva, Marcus.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arabia Saudita? No, grazie (almeno per adesso). Così Thuram ha riconquistato l'Inter Mercato Inter, cambia il futuro di Thuram? Riflessioni in corso, ma attenzione alle offerte “da Arabia Saudita”…di Francesco AlipertaMercato Inter, il futuro di Marcus Thuram è tutto da scrivere e il club nerazzurro riflette: ma attenzione alle offerte “da... Leggi anche: Calciomercato Inter, Thuram in Arabia grazie alla clausola? La proposta è… Roberto Mancini vince il campionato con l’Al-Sadd con un turno d’anticipo in Qatar. Per l’ex CT dell’Italia è l’ennesimo successo: è il suo 15° titolo da allenatore Dopo le vittorie in Italia, Inghilterra, Turchia e Arabia Saudita, arriva il successo in Qatar: https://fan - facebook.com facebook La #F1 valuta il rientro in calendario del GP dell’Arabia Saudita. La stagione si chiuderà con un poker di gare - #SaudiArabianGP x.com