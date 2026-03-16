Calciomercato Inter Thuram in Arabia grazie alla clausola? La proposta è…

Durante il calciomercato, si discute della possibilità che Marcus Thuram possa trasferirsi in Arabia Saudita, sfruttando una clausola presente nel suo contratto. L’attaccante francese, che ha subito un infortunio nella prima metà della stagione, non ha ancora ritrovato la stessa forma che lo aveva reso una figura chiave nell’attacco dell’Inter. La situazione del suo rendimento resta sotto osservazione.

Calciomercato Inter. Il rendimento di Marcus Thuram è finito sotto la lente d’ingrandimento. Dopo l’infortunio accusato nella prima parte della stagione, l’attaccante francese non è più riuscito a ritrovare la brillantezza che lo aveva reso uno dei protagonisti dell’attacco nerazzurro. Le prestazioni sono apparse meno incisive e i numeri raccontano un momento complicato: nel 2026 sono arrivati appena 3 gol, con l’ultima rete segnata nella larga vittoria contro il Sassuolo. Un bottino decisamente lontano dalle aspettative di inizio stagione, soprattutto per un giocatore che negli anni scorsi aveva dimostrato continuità e capacità di incidere nelle partite importanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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