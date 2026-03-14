Fo a 100 anni | Roma accoglie il centenario con

Il 24 marzo 2026 Roma ospiterà un evento speciale per celebrare il centenario di Dario Fo, nato nel 1926 a Sangiano. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza con iniziative e manifestazioni dedicate al suo contributo artistico e culturale. L’appuntamento si inserisce in un calendario di eventi che coinvolge diverse istituzioni e realtà del territorio.

Il 24 marzo 2026 Roma diventerà il palcoscenico principale per onorare il centenario della nascita di Dario Fo, nato nel 1926 a Sangiano. Le celebrazioni si apriranno con un evento ufficiale al Ministero della Cultura e proseguiranno la sera al Teatro Sistina. Un Comitato Nazionale, istituito ufficialmente il 12 marzo 2026 tramite decreto ministeriale, coordinerà le iniziative su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo non è solo ricordare l’autore del Premio Nobel per la Letteratura del 1997, ma attivare una riflessione viva sul suo lascito artistico e civile. Il riconoscimento ufficiale e la dimensione istituzionale. La mattinata del 24 marzo vedrà la presentazione formale dell’organismo di coordinamento che gestirà l’evento su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fo a 100 anni: Roma accoglie il centenario con Articoli correlati Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Pozzuoli celebra i 100 anni di Vincenzo Parisi: la città abbraccia il suo centenarioNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Una raccolta di contenuti su Fo a 100 anni Roma accoglie il... Argomenti discussi: Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 15 al 21 marzo; Milano celebra i 100 anni dalla nascita di Dario Fo - POP. Dario Fo, per il centenario eventi in tutto il mondo, omaggi al via da Roma(di Mauretta Capuano) Si apriranno a Roma, il 24 marzo, con un evento istituzionale al ministero della Cultura e una grande serata al Teatro Sistina, le celebrazioni per il centenario della nascita di ... ansa.it