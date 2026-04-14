Appiano Gentile Inter | preparazione in vista della gara di venerdì contro il Cagliari

L’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della partita di venerdì contro il Cagliari. La squadra sta lavorando con alcuni infortunati che devono ancora recuperare, mentre altri giocatori sono diffidati e rischiano sanzioni. Non sono state segnalate variazioni di formazione ufficiale, ma il team si concentra sulla preparazione in vista dell’incontro. La partita si giocherà in trasferta e le scelte finali saranno comunicate prossimamente.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Preparazione in vista della gara di venerdì contro il Cagliari. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: preparazione in vista della gara di venerdì contro il Cagliari Appiano Gentile Inter: riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentinadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della gara di domenica col Sassuolodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Temi più discussi: Inter torna a viaggiare in estate: preparazione in Germania e poi 3 big match in Australia con…; Zielinski: Chivu mi capisce, l'Inter ora è il mio tutto. A Udine rischiai di tornare in Polonia; Inter, Lautaro: il programma di avvicinamento alla Roma. Thuram, ieri scarico oggi in gruppo; Appiano Gentile Inter | Vigilia della sfida contro la Roma Chivu punta sui titolarissimi. Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it Como-Inter: come stanno Lautaro e Bastoni. Un’assenza per ChivuL’Inter di Cristian Chivu con la serenità data dal +7 in classifica al termine della trentunesima giornata di Serie A, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Como, pro ... passioneinter.com #Inter - Nessun problema per #Thuram, #Lautaro e #Bastoni, regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Out solo #Bisseck per la trasferta di #Como x.com Forza Inter | Appiano Gentile - facebook.com facebook