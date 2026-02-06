Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista della gara di domenica col Sassuolo

Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile, in vista della partita di domenica contro il Sassuolo. I giocatori si sono concentrati sulla preparazione fisica e tattica, mentre alcuni sono ancora alle prese con il recupero dagli infortuni. La squadra lavora senza sosta per arrivare al meglio alla sfida, con i mister che valutano le ultime scelte di formazione.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra

