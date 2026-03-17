Appiano Gentile Inter | riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina

L’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della partita contro la Fiorentina. La squadra lavora sul campo, mentre i giocatori infortunati sono sotto osservazione per valutare i tempi di recupero. Sono presenti anche alcuni calciatori diffidati, pronti a scendere in campo per la prossima sfida. Le notizie di formazione e aggiornamenti sui rientri arrivano dalla sede nerazzurra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina Articoli correlati Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della gara di domenica col Sassuolodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della gara di domani col Sassuolodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Una selezione di notizie su Appiano Gentile Inter Temi più discussi: Inter, Chivu blinda lo spogliatoio e parla alla squadra: il piano per ripartire dopo il derby; L'Inter si compatta: tutti ad Appiano al fianco di Chivu. Derby già alle spalle senza traumi; Bivio Inter: lasciarsi consumare dalle polemiche o sfruttare il rumore dei nemici; Hakan Çalhano?lu Notizie ora e ultime notizie. FCIN1908 / Fiorentina-Inter, le ultime da Appiano Gentile: come sta Lautaro MartinezDopo il pareggio con l'Atalanta l'Inter volta pagina e si concentra sulla prossima sfida di campionato, quella in programma domenica contro la Fiorentina. Messa da parte - per forza di cose - l'amarez ... fcinter1908.it Milan-Inter, Steven Zhang ad Appiano Gentile: mancava da due mesiSteven Zhang torna a Milano e ad Appiano Gentile in vista del derby Milan-Inter di domenica sera. Il figlio del patron nerazzurro – che, come riporta l’Ansa, negli ultimi due mesi era rimasto ... affaritaliani.it Novità da Appiano Gentile su Calhanoglu e Lautaro Buone notizie per Hakan Calhanoglu: il turco ha svolto l'intera sessione di allenamento odierna con i compagni e sarà a disposizione per il match contro la Fiorentina. Più lento, invece, il recupero di - facebook.com facebook FCIN1908 / #Fiorentina- #Inter, le ultime da #Appiano Gentile: come sta Lautaro #Martinez x.com