Appiano Gentile Inter | riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina

Da internews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della partita contro la Fiorentina. La squadra lavora sul campo, mentre i giocatori infortunati sono sotto osservazione per valutare i tempi di recupero. Sono presenti anche alcuni calciatori diffidati, pronti a scendere in campo per la prossima sfida. Le notizie di formazione e aggiornamenti sui rientri arrivano dalla sede nerazzurra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Riprende la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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