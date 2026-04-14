Apparat live all' Alcatraz per presentare full band il nuovo album A Hum Of Maybe

Dopo oltre sei anni dall’ultimo album e dal tour in formazione completa, l’artista torna dal vivo con la sua band per eseguire il nuovo album. L’evento si è tenuto all’Alcatraz, dove è stato presentato “A Hum Of Maybe”, pubblicato il 20 febbraio 2026 dalla casa discografica Mute. La serata ha visto le esecuzioni dei brani del disco e un coinvolgimento del pubblico presente.