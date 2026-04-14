Apparat live all' Alcatraz per presentare full band il nuovo album A Hum Of Maybe

Da milanotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre sei anni dall’ultimo album e dal tour in formazione completa, l’artista torna dal vivo con la sua band per eseguire il nuovo album. L’evento si è tenuto all’Alcatraz, dove è stato presentato “A Hum Of Maybe”, pubblicato il 20 febbraio 2026 dalla casa discografica Mute. La serata ha visto le esecuzioni dei brani del disco e un coinvolgimento del pubblico presente.

A più di sei anni di distanza dall’ultimo album e dal successivo tour in full band, APPARAT torna live con la sua band al completo per presentare il nuovo disco A Hum Of Maybe uscito il 20 febbraio 2026 su Mute. Il tour, che sta toccando club e location speciali in tutta Europa, arriva in Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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