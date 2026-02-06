Thundercat il 5 marzo all' Alcatraz a Milano unica data italiana per presentare in anteprima il nuovo album Distracted
Il musicista americano Thundercat arriva a Milano per una sola sera. Giovedì 5 marzo si esibirà all'Alcatraz, portando sul palco in anteprima il suo nuovo album
Thundercat torna dal vivo in Italia per un’unica data giovedì 5 marzo all'Alcatraz di Milano.Biglietti in vendita su DICE.Un appuntamento imperdibile in cui ascoltare dal vivo in anteprima, nella prima tappa del tour europeo, Distracted, il quinto album del prodigioso polistrumentista americano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti discussi: Il polistrumentista Thundercat a Milano il 5 marzo; Thundercat, annunciata una data in Italia, il 5 marzo all'Alcatraz di Milano; Thundercat. Una data italiana per presentare l’album Distracted, dettagli e ascolti; Nel nuovo album di Thundercat c'è Mac Miller.
