Il fondatore del gruppo di trasporti marittimi ha deciso di cedere la guida operativa della società, lasciando il ruolo di amministratore delegato. Tuttavia, continuerà a ricoprire la posizione di presidente esecutivo, mantenendo così un ruolo decisionale all’interno dell’azienda. La transizione avviene in un momento di cambiamenti nelle quote societarie, che sono passate ai figli del dirigente. La notizia riguarda un passaggio di testimone all’interno della famiglia proprietaria.

Il capitano Gianluigi Aponte fa un passo di lato. Ma solo di lato, perché il fondatore del gruppo dei trasporti marittimi Msc manterrà la carica di executive chairman (una carica rigorosamente esecutiva, quindi). Però da ora in poi, questo sì, farà fare il passo in avanti definitivo ai suoi figli, Diego e Alexa Aponte che acquisiscono (oltre alle redini) anche la proprietà dell'azienda. Non si tratta di una nomina solo familiare, perché i due eredi - italiani, ma cresciuti e residenti in Svizzera - ricoprono da tempo cariche di rilievo all'interno del gruppo: Diego è il presidente del gruppo, mentre Alexa è la direttrice finanziaria. Il passaggio di proprietà è avvenuto nell'ultimo trimestre del 2025, ma è stato reso pubblico solo ieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aponte cede la guida di Msc. Le quote miliardarie ai figli

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