Anziano smaschera truffa del finto carabiniere | una 23enne casertana finisce in manette

Una donna di 23 anni di Caserta ha tentato di truffare un pensionato di 88 anni a Pavia fingendosi un carabiniere. La sua strategia consisteva nel convincere l'uomo a consegnare denaro, ma è stata scoperta e arrestata grazie alla prontezza di un anziano che ha smascherato la truffa. La vittima ha evitato di cadere nella trappola e ha chiamato le forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con l'arresto della giovane.

Una 23enne residente in provincia di Caserta è stata arrestata per una tentata truffa, con la tecnica del "finto carabiniere", ai danni di un pensionato di 88 anni di Pavia. Tutto comincia con la telefonata del presunto militare all'anziano. Gli viene detto che la sua auto risulta essere coinvolta in una rapina. Così, per evitare conseguenze giudiziarie, l'anziano viene invitato a raccogliere tutti i soldi e gli oggetti preziosi custoditi nella sua abitazione, da consegnare a una collega che aveva l'incarico di confrontarli con la presunta refurtiva. Il pensionato, superato un attimo di smarrimento, ha compreso che si trattava di un inganno.