Antonella Clerici in diretta a È Sempre Mezzogiorno | Fatico a respirare ho un problema al diaframma da tempo

Nella puntata del 29 gennaio di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato apertamente di un problema di salute. La conduttrice ha spiegato che da tempo ha difficoltà a respirare e ha confessato di avere un problema al diaframma. La sua voce si è rotta un po’ mentre raccontava, ma ha voluto essere sincera con i telespettatori.

Nella puntata del 29 gennaio di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha raccontato al pubblico di avere un problema di salute: "Ho un problema al diaframma da molto tempo, ogni tanto fatico a respirare".

