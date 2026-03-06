The Voice Generations | tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1

Su Rai 1, Antonella Clerici conduce il programma The Voice Generations 2026, che include un cast di concorrenti, giudici e coach. La trasmissione prevede un certo numero di puntate, con orari di inizio e modalità di streaming specificate. La durata complessiva e i dettagli sulla partecipazione di Antonella Clerici sono stati annunciati, offrendo un quadro completo della produzione televisiva.

The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, a che ora inizia, streaming, Rai 1 The Voice Generations è lo spin off di The Voice in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici in quattro puntate speciali, a partire dal 6 marzo 2026. A sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di “amore” e, soprattutto, da una grande passione: la musica. Al timone c’è Antonella Clerici accompagnata dai quattro coach che abbiamo visto sia a The Voice Senior che nella versione Kids. Si tratta quindi Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. 🔗 Leggi su Tpi.it

The Voice Generations torna su Rai 1 con Antonella Clerici: ecco quando iniziaThe Voice Generations sfida le generazioni in prima serata tra Blind Audition e storie di famiglia

The Voice Generations, stasera il programma di Antonella ClericiGrande attesa stasera con The Voice Generations, Antonella Clerici andrà in onda con un nuovo spin-off stavolta dedicato alle coppie e ai gruppi

