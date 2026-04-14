Antonella Clerici non trattiene la rabbia | momento di tensione in TV

Durante la puntata di oggi di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici si è collegata in diretta con l’inviato presente al Vinitaly, la manifestazione dedicata al vino che si svolge annualmente a Verona. La conduttrice ha manifestato una reazione di rabbia nel corso della trasmissione, creando un momento di tensione in studio. La sua comunicazione si è concentrata sulla discussione con l’inviato, senza ulteriori dettagli sui motivi della reazione.

Nel corso della puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici si è collegata in diretta con l’inviato Andrea Amadei, presente al Vinitaly, la celebre manifestazione dedicata al mondo del vino che ogni anno si svolge a Verona. Il collegamento, però, ha lasciato spazio a più di una perplessità. Invece di mostrare l’atmosfera dell’evento, gli stand o i protagonisti della fiera, le immagini si sono limitate a un’inquadratura fissa dell’inviato, con alle spalle una semplice parete decorata. Nessuna traccia, dunque, del contesto che avrebbe dovuto essere raccontato. Il disappunto in diretta della conduttrice. Poco dopo, Antonella Clerici ha deciso di non nascondere il proprio malcontento, ammettendo apertamente di essere rimasta delusa da quanto visto.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Antonella Clerici non trattiene la rabbia: momento di tensione in TV “Non si può morire così”. La rabbia di Antonella Clerici per la morte di Davide BorgioneUn giovane è morto nella notte di sabato scorso dopo una caduta in bicicletta elettrica, una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica... “Non si può morire così”. Antonella Clerici, il terribile annuncio in diretta: rabbia e commozioneLa morte di un giovane di 19 anni, avvenuta nella notte di sabato dopo una caduta in bicicletta elettrica, ha scosso profondamente l’opinione...