Crosetto a Monaco tra alleati industria e big tech
Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha incontrato diversi ufficiali e rappresentanti dell’industria tecnologica a Monaco, durante la conferenza sulla sicurezza. La sua visita si è concentrata sulla discussione di nuove strategie di difesa e sulla collaborazione tra Paesi alleati. Crosetto ha anche visitato alcuni stand di aziende che lavorano su tecnologie avanzate per la difesa, mostrando interesse per le innovazioni del settore.
A margine della Munich security conference il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tessuto una fitta agenda di colloqui con diverse delle personalità presenti all’evento. Tra vertici politici, militari e industriali, il ministro ha incrociato dossier che vanno dalla cooperazione transatlantica all’innovazione tecnologica, in un momento in cui sicurezza e industria sono sempre più intrecciate. Il dialogo con Washington e Londra. Tra i colloqui più significativi c’è stato quello con Elbridge Colby del dipartimento della Difesa statunitense, figura centrale nella definizione delle priorità strategiche americane. 🔗 Leggi su Formiche.net
