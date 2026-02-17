Giornata del gatto boom dell’economia felina | tra cibo e servizi hi-tech vale miliardi
Il 17 febbraio 2026, la Giornata del gatto ha portato alla luce un settore in piena espansione: il mercato felino. La crescente popolarità dei gatti ha fatto salire alle stelle le vendite di cibo specializzato e di servizi tecnologici, portando fatturati da miliardi di euro. Sempre più persone investono in gadget come ciotole intelligenti e telecamere di sorveglianza, trasformando il rapporto con i loro animali in un vero e proprio stile di vita.
Roma, 17 febbraio 2026 – Non è più solo un animale domestico. È un membro della famiglia, un protagonista dei social, un motore di consumi. Nella Giornata del Gatto, i numeri raccontano una trasformazione profonda: l’economia legata ai felini domestici è in piena espansione e coinvolge migliaia di imprese artigiane e piccole aziende italiane. A fotografare il fenomeno è una ricerca di Confartigianato, che analizza l’impatto economico della crescente “cat economy” nel nostro Paese. La pet economy vale oggi 6 miliardi e 747 milioni di euro. Una cifra che segna un aumento del 76% rispetto a dieci anni fa, a fronte di una crescita complessiva della spesa delle famiglie ferma al +9,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti discussi: Oggi è la Giornata del gatto 2026! Come celebrarla; Per il gatto non si bada a spese: altro che crisi, è boom di vendite; Pet economy: spesa record da 6,7 miliardi, +76% in dieci anni. Cresce più dei consumi delle famiglie; Pet Economy Boom. Nel 2024 gli italiani han speso 6,7 miliardi (+76% in 10 anni).
