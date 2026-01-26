Veicoli con targa estera Rastrelli Fdi | Danni fiscali e concorrenza sleale Serve intervento

L’esterovestizione dei veicoli, ovvero l’uso stabile in Italia di auto immatricolate all’estero, rappresenta un problema crescente, soprattutto in Campania. Questa pratica sottrae risorse allo Stato, crea un terreno favorevole alla concorrenza sleale e penalizza i cittadini che rispettano le norme. Per affrontare questa situazione, è necessario un intervento mirato volto a contrastare tali comportamenti e a tutelare il mercato e le entrate pubbliche.

Una pratica che sottrae risorse allo Stato, altera la concorrenza e penalizza i cittadini che rispettano le regole: è l’esterovestizione dei veicoli, ovvero l’utilizzo stabile in Italia – e in particolare in Campania, dove il fenomeno è in costante crescita – di automobili immatricolate all’estero al solo scopo di eludere tasse, tributi, sanzioni e obblighi assicurativi, spesso attraverso intestazioni fittizie o società di comodo. Un fenomeno che riguarda soprattutto autoveicoli, suv e scooter, e che, risulta in significativa crescita, tale da richiedere l’intensificazione dei controlli. Un tema che torna ora sui banchi del Governo con un’interrogazione presentata dal senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia di Palazzo Madama, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Artigianato, Fidanza (Fdi-Ecr): "Difendere pmi da concorrenza sleale"

Leggi anche: Regionali in Campania, Rastrelli (FdI): I dati di Italia Oggi una condanna senza appello per sinistra. Chi fa danni non può ripararli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Targhe estere: quali sono le regole per circolare in Italia; Veicoli con targa estera, Rastrelli (FdI) interroga il governo: sono 35 mila in Campania, danni fiscali e concorrenza sleale; Il pappagallo; Targhe estere, quanti sono i veicoli sequestrati negli ultimi mesi dalla polizia metropolitana di Napoli.

Veicoli con targa estera, Rastrelli (Fdi): Danni fiscali e concorrenza sleale. Serve interventoUna pratica che sottrae risorse allo Stato, altera la concorrenza e penalizza i cittadini che rispettano le regole: è l’esterovestizione dei veicoli, ovvero l’utilizzo stabile in Italia – e in partico ... ildenaro.it

Fermata con targa estera, chiama il marito che aggredisce i vigili con un coltelloSecondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la donna, fermata dai caschi bianchi, avrebbe contattato telefonicamente il marito, un esercente della zona. L’uomo sarebbe giunto ... ilfattovesuviano.it

Stretta sulle auto con targa estera a Napoli: nuovi sequestri, denunce e già 30 veicoli fermati. - facebook.com facebook