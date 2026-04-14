Anticipazioni Grande Fratello Vip 14 aprile | una sorpresa per Marco Berry l’annuncio del primo finalista

Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. Durante la puntata, ci sarà una sorpresa dedicata a Marco Berry e verrà annunciato il primo finalista del reality. L’appuntamento è per le 21:40, con momenti che coinvolgeranno i concorrenti e il pubblico da casa.

Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, in onda stasera 14 aprile dalle 21:40 su Canale 5. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello Vip, il televoto del 14 aprile. Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre regine della Casa, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni “Grande Fratello Vip” 14 aprile: una sorpresa per Marco Berry, l’annuncio del primo finalista Anticipazioni Grande Fratello Vip 14 aprile: i sondaggi su chi verrà eliminato, sorprese a Berry e TodaroNella puntata di martedì 14 aprile del Grande Fratello Vip tanti i temi da affrontare: dal rapporto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra... Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 14 aprile 2026: un eliminato al televoto, una alleanza inaspettata e una sorpresaIlary Blasi torna in diretta con il Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile 2026, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni rivelano chi...