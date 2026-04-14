Stasera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, si svolgerà un'ulteriore eliminazione attraverso il televoto. La serata prevede anche la formazione di un'alleanza tra tre concorrenti, che fino a poche settimane fa erano considerati rivali. Inoltre, è attesa una sorpresa che potrebbe influenzare gli equilibri all’interno della Casa. Le dinamiche del reality continuano a cambiare, coinvolgendo i partecipanti in sviluppi inattesi.

Ilary Blasi torna in diretta con il Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile 2026, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni rivelano chi potrebbe essere eliminato, quale sorpresa riceverà uno dei concorrenti e i temi che saranno affrontati durante la puntata. Le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, saranno presenti in studio per commentare gli avvenimenti tra gli inquilini. Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera Una alleanza inaspettata sembra crearsi tra alcune protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si sono chiarite in modo anche pacato e sono arrivate alla conclusione che i loro scontri potrebbero aver favorito altri inquilini.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 14 aprile 2026: un eliminato al televoto, una alleanza inaspettata e una sorpresa

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