Anteprima Men Go Music Fest Dargen D' Amico al Valdichiana Design Village

Dargen D’Amico sarà il protagonista di un evento speciale al Valdichiana Design Village di Foiano della Chiana. L’appuntamento, gratuito, rappresenta un’anteprima del MenGo Music Fest. La serata si svolgerà in un ambiente aperto e si concentrerà sulla musica dal vivo, con la partecipazione dell’artista. L’evento è programmato per una data ancora da definire.

Sarà Dargen D’Amico il protagonista di una nuova anteprima del Mengo Music fest, in una serata a ingresso gratuito, prevista al Valdichiana Design Village di Foiano della Chiana. L’appuntamento è per sabato 4 luglio, nell’ambito di una partnership più ampia tra il Mengo e il Village. Il primo di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Anteprima Mengo Fest. Arriva Dargen D’Amico al Valdichiana VillageUn altro nome che arriva direttamente dal Festival di Sanremo esce dal cilindro di Paco Mengozzi. I Casinò Royale al Men/Go Music Fest. Il 16 luglio grande serata al PratoContinuano gli annunci di Men/Go Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo l’annuncio di pochi...